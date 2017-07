Lyon : week-end noir sur la route pour le chassé-croisé estival

Le traditionnel rendez-vous de l'été où se croiseront "juillettistes" et "aoûtiens" sera l'occasion de très gros ralentissements sur les routes françaises et particulièrement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Les difficultés commenceront dès la fin de matinée ce vendredi dans le sens des départs, avec une mention spéciale pour la vallée du Rhône. Bison Futé déconseille les traversées de Lyon par le sud de 9h à 20h, pour une journée classée orange au niveau national.

Mais le pire restera la journée de samedi, noire dans tout le pays. Il est déconseillé de prendre la route entre 4h et 20h dans le sens des départs. L'autoroute A7 au sud de Lyon est à éviter.

Dans la Région, Bison Futé annonce que l'accès au tunnel du Mont Blanc sur la N205 sera saturé entre 10h et 16h vendredi et samedi et le trafic dense pour la majeure partie du dimanche.

Côté retours, l'A7 et la N205 poseront aussi problème dans la Région ce week-end, et particulièrement dimanche où des bouchons persistants sont prévus entre 9h et 19h. Les trois jours seront classés orange dans le sens des retours.