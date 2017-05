Lyon : week-end de circulation difficile pour le pont de l'Ascension

La circulation s'annonce difficile en région lyonnaise et Auvergne-Rhône-Alpes durant ce pont de l'Ascension.

Les difficultés de circulation seront observées entre Paris et la Normandie ou la Bretagne, mais aussi en direction de la région Centre-Val-de-Loire ; entre Lyon ou Toulouse et la Méditerranée entre Lille et les plages du Nord, entre Bordeaux et la côte aquitaine ou charentaise, l’Espagne et l’Andorre.

Bison futé prévoit du rouge dans le sens des départs partout en France ce mercredi. Des perturbations qui se poursuivront ce jeudi. Dans le sens des retours, Bison futé indique que "la circulation sera très difficile au niveau national. Les difficultés risquent d’être plus importantes dans le grand Ouest, en Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, ainsi qu’en région Centre-Val- de-Loire en direction de Paris". En région Auvergne-Rhône-Alpes la journée est classée rouge. Les journées de vendredi et samedi sont classées verte dans les deux sens.

Retrouvez toutes les informations circulations sur le site internet de Bison Futé.