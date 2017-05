Lyon: un retour de week-end classé rouge sur les routes

La circulation s'annonce difficile en région lyonnaise et Auvergne-Rhône-Alpes pour ce retour de week-end prolongé.

De la chaleur et des bouchons... Non, il ne s'agit pas là de déguster un tablier de sapeur en terrasses, mais bel et bien de patienter sagement dans sa voiture... Bison Futé voit rouge dans le sens des retours dans la région et sur l'ensemble du territoire français, et même noir en grand-ouest et nord. La période la plus critique concerne la tranche de 12h à 21h.

Sur l'A7, entre Orange et Lyon, il est même conseillé d'éviter de circuler jusqu'à 22h... Les bouchons les plus importants devraient y être observés à partir de 15h. Enfin, les axes de contournement et rocades de Lyon et le tunnel sous Fourvière seront bien entendu chargés en milieu de journée.

Retrouvez toutes les informations circulations sur le site internet de Bison Futé.