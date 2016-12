Lyon: quels horaires de transports en commun pour le nouvel an ?

Alors que depuis plusieurs semaines les lignes de métro s'arrêtaient plus tôt en soirée, aucun mouvement social n'est prévu ce week-end.

Les transports en commun lyonnais circuleront normalement ce week-end. Pour la soirée du nouvel an, aucune ligne de métro ne circulera un peu plus tard que d'habitude. Les fêtards alcoolisés ou ceux qui ne veulent pas prendre leur véhicule pour éviter de circuler dans le brouillard cette nuit pourront prendre les bus pleine lune qui circuleront toute la nuit au départ du centre ville à 1h, 2h, 3h et 4h du matin. Dès 5 heures ce dimanche matin, les lignes de métros prendront le relai de manière classique et circuleront toute la journée à une fréquence de 10 minutes. Retrouvez les détails ci-dessous.

Des Terreaux jusqu'à La Doua

TERREAUX LA FEUILLÉE 1h00 2h00 3h00 4h00 Cordeliers Bourse 1h05 2h05 3h05 4h05 Part-Dieu J. Favre 1h10 2h10 3h10 4h10 Charpennes C. Hernu 1h14 2h14 3h14 4h14 La Doua INSA 1h20 2h20 3h20 4h20 Cité Internationale 1h40 2h40 3h40 - Terreaux La Feuillée 1h57 2h57 3h57 -

De l'Hôtel de Ville à Grange Blanche

HÔTEL-DE-VILLE 1h00 2h00 3h00 4h00 Bellecour A. Poncet 1h10 2h10 3h10 4h10 Saxe Gambetta 1h15 2h15 3h15 4h15 Bachut Mairie du 8e 1h30 2h30 3h30 4h30 Grange Blanche 1h40 2h40 3h40 4h40

De l'Hôtel de Ville à l'Ouest lyonnais

HÔTEL-DE-VILLE 1h00 2h00 3h00 4h00 Saint Irénée 1h15 2h15 3h15 4h15 Valmy 1h25 2h25 3h25 4h25 EcullyCentre 1h30 2h30 3h30 4h30 Campus Lyon Ouest 1h36 2h36 3h36 4h36

De l'Hôtel de Ville à Saint-Priest

HÔTEL-DE-VILLE 1h00 3h00 Bellecour 1h10 3h10 Jean Macé 1h15 3h15 Gerland 1h20 3h20 États-Unis 1h30 3h30 Saint-Priest 2h00 4h00

Les derniers métros du samedi soir et les premiers métros du dimanche matin :

Ligne A : 1er et dernier départs de Perrache : 5h01 - 00h20

1er et dernier départs de Vaulx-en-Velin La Soie : 4h35 - 00h01

Ligne B : 1er et dernier départs de Charpennes : 4h49 - 00h18

1er et dernier départs de Gare d'Oullins : 4h52 - 00h12

Ligne C : 1er et dernier départs de Hôtel de Ville : 5h - 00h25

1er départs de Hénon : 4h51 vers Hôtel de Ville

1er et dernier départs de Cuire : 5h - 00h10

Ligne D : 1er et dernier départs de Gare de Vaise : 5h - 00h20

1er et dernier départs de Gare de Vénissieux : 5h - 00h15 / (0h02 pour correspondance Métro A et B)

Le dimanche 1er janvier, tous les métros et funiculaires circuleront à une fréquence d'environ 10 minutes.