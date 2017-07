Lyon : pas de voiture en presqu'île jusqu'à 1 heure du matin

Parmi les mesures de sécurité mises en place par la préfecture pour célébrer la fête nationale à Lyon, la restriction de la circulation des voitures dans le secteur de la presqu'île et du quartier Vieux-Lyon pour une partie de la soirée.

© PHILIPPE HUGUEN / AFP

Présence de véhicules antibélier, de 450 policiers et 300 gendarmes : la préfecture a prévu un important dispositif de sécurité pour ce 14 juillet. Entre 19 heures et minuit et demi, les voitures ne pourront pas circuler sur les quais Saint-Antoine, Romain-Rolland et des Célestins, les ponts du Maréchal Juin et Bonaparte, ainsi que dans la rue Adolphe Max et sur le chemin Neuf. À partir de 20 heures, il n'y plus de funiculaire pour monter à Fourvière et la circulation en voiture sera également interdite dans la rue Radisson et la montée Decoutray. Plusieurs endroits de la ville resteront inaccessibles jusqu'au samedi midi : le parc des Hauteurs ainsi que le jardin du Rosaire. Depuis ce matin, les grilles de l'esplanade de Fourvière sont aussi fermées aux véhicules, mais l'accès au parvis ne sera fermé aux piétons qu'entre 20 heures et 23 heures, un peu avant et peu après qu'ait lieu le traditionnel feu d'artifice.