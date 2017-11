Lyon : les véhicules professionnels polluants interdits d’ici 2020

La métropole de Lyon a voté ce lundi l’interdiction des véhicules professionnels polluants d’ici 2020 à Lyon et Villeurbanne.

© Tim Douet

Comme nous l'écrivions dans notre mensuel estival (n°768), la métropole de Lyon va mettre en place d'ici 2020 une interdiction des véhicules professionnels les plus polluants dans des zones à "faible émission" à Lyon et Villeurbanne. Les véhicules concernés seront les poids lourds roulant à l’essence fabriqués avant 2009 et avant 2014 pour les diesels. Les véhicules utilitaires interdits seront ceux roulant à l'essence construits avant 2006 et avant 2011 pour les diesels. Pour le moment, aucune limitation pour les véhicules particuliers n'est envisagée. "Plus de 60% des émissions de dioxyde d'azote sont produites par 17% des poids lourds et 16% par des véhicules utilitaires", a justifié Thierry Philip, le vice-président en charge de l’Environnement à la métropole. Pour ceux qui ne respecteront pas ces interdictions, les amendes pour aller seront de 135 euros pour les poids lourds et de 125 euros pour les utilitaires.

Pollution et baisse de l’espérance de vie

Un plan "nécessaire" alors que la métropole de Lyon est "au-dessus des seuils de l'OMS", a alarmé Marie-Blanche Personnaz, directrice d'ATMO Auvergne/Rhône-Alpes. Selon elle ne rien faire contre les "particules fines, diminuerait de six mois l'espérance de vie des habitants de la Métropole".

La mesure devrait être appliquée dès 2020. D’ici là une phase de consultation va être mise en place avec les maires de la métropole pour définir le périmètre des zones à "faible émission". Un horizon 2020 trop lointain pour l'élu EELV Pierre Hémon qui a souhaité que les mesures soient mises en place "dès 2018". Ce dernier a aussi proposé d'interdire les véhicules personnels "de plus de 20 ans et trop polluants". S’ils ne sont pas concernés pour le moment, les véhicules particuliers pourrait l’être après 2020, comme le confiait Thierry Philip en juin dernier.