Lyon : le réseau TCL perturbé par les manifestations ce mardi

Il n'y aura pas de perturbation des métros, tramways et du funiculaire pendant la manifestation prévue ce mardi à 11h30 au départ de la manufacture des Tabacs. En revanche, les lignes de bus qui circulent sur le tracé de la manifestation seront perturbées dès la fin de matinée. Retrouvez le détail des arrêts qui ne seront pas desservis ci-dessous.

C4 Terminus exceptionnel aux arrêts DUQUESNE-FOCH (descente des voyageurs) et FOCH-ROOSVELT METRO (reprise des voyageurs). Les arrêts de EDGAR QUINET à JEAN MACE ne sont plus desservis.

C7 Terminus exceptionnel à l'arrêt JEAN MACE. Les arrêts de DOMER CHEVREUL à GARE PART DIEU VIVIER MERLE ne sont plus desservis.

C8 Terminus exceptionnel à l'arrêt CONSTANT. Les arrêts GRANGE BLANCHE-VIALA, AMBROISE PARE et GRANGE BLANCHE ne sont plus desservis.

C8 Reprise de l'itinéraire à l'arrêt AMBROISE PARE. L'arrêt GRANGE BLANCHE n'est plus desservi.

C9 Terminus exceptionnel aux arrêts SAXE PREFECTURE (descente des voyageurs) et SAXE BONNEL(reprise des voyageurs). Les arrêts de AUGAGNEUR SERVIENT à LIBERTÉ ne sont plus desservis.

C10 Terminus exceptionnel aux arrêts MUSÉE DES CONFLUENCES (descente des voyageurs) et PERRACHE quai D4 (reprise des voyageurs). Les arrêts PONT GALLIENI R.D., PONT DE L’UNIVERSITÉ et BELLECOUR CHARITÉ ne sont plus desservis.

C11 Terminus exceptionnel à l'arrêt ARCHIVES DÉPARTEMENTALES. Les arrêts FELIX FAURE-VIVIER, BIR HAKEIM, ABONDANCE et SAXE-GAMBETTA ne sont plus desservis.

C12 Terminus exceptionnel à l'arrêt LAMOTHE MADELEINE. Les arrêts de GARIBALDI-BERTHELOT à BELLECOUR A. PONCET ne sont plus desservis.

C12 Reprise de l'itinéraire à l'arrêt JEAN MACE. Les arrêts BELLECOUR A.PONCET, GUILLOTIERE-GABRIEL PERI, SAXE-GAMBETTA, THIBAUDIERE et UNIVERSITÉ-JEAN JAURES ne sont plus desservis.

C13 Sud Terminus exceptionnel à l'arrêt PLACE HENRI. Les arrêts GRANGE BLANCHE et JEAN BART ne sont plus desservis.

C14 Terminus exceptionnel aux arrêts ST VINCENT (descente des voyageurs) et ST-PAUL (reprise des voyageurs). Les arrêts de TERREAUX LA FEUILLÉE à JEAN MACE ne sont plus desservis.

C16 Terminus exceptionnel à l'arrêt ST MATHIEU. Les arrêts de PLACE AMBROISE COURTOIS à CHARPENNES ne sont plus desservis.

C20 Terminus exceptionnel aux arrêts VIEUX LYON (descente des voyageurs) et QUAI TILSITT (reprise des voyageurs). Les arrêts BELLECOUR SAINT EXUPERY, BELLECOUR LE VISTE et BELLECOUR CHAMBONNET ne sont plus desservis.

C22 Terminus exceptionnel à l'arrêt LONGEFER. Les arrêts GRANGE BLANCHE et LEON BERARD ne sont plus desservis.

C25 Terminus exceptionnel aux arrêts BACHUT-MAIRIE DU 8ème (descente des voyageurs) et VARICHON (reprise des voyageurs). Les arrêts de CAZENEUVE BERLIET à GARE PART DIEUVIVIER MERLE ne sont plus desservis.

C26 Terminus exceptionnel à l'arrêt LACASSAGNE EUGENIE. Les arrêts GRANGE BLANCHE-VIALA, AMBROISE PARE et GRANGE BLANCHE ne sont plus desservis.

C26 Reprise de l'itinéraire à l'arrêt AMBROISE PARE. L'arrêt GRANGE BLANCHE n'est plus desservi.

15 Terminus exceptionnel aux arrêts MUSÉE DES CONFLUENCES (descente des voyageurs) et PERRACHE quai D5 (reprise des voyageurs). Les arrêts PONT GALLIENI R.D, PONT DE L’UNIVERSITÉ et BELLECOUR CHARITÉ ne sont plus desservis.

24 Terminus exceptionnel à l'arrêt LONGEFER. Les arrêts GRANGE BLANCHE et LEON BERARD ne sont plus desservis.

27 Terminus exceptionnel aux arrêts DUSQUESNE-FOCH (descente des voyageurs) et FOCH-ROOSVELT METRO (reprise des voyageurs). Les arrêts de EDGAR QUINET à VIEUX LYON ne sont plus desservis.

35 Terminus exceptionnel aux arrêts JEAN MACE (descente des voyageurs) et JEAN MACE CHEVREUL (reprise des voyageurs). Les arrêts de UNIVERSITÉ JEAN JAURES à BECHEVELIN ne sont plus desservis.

40 Terminus exceptionnel aux arrêts ST VINCENT (descente des voyageurs) et ST-PAUL (reprise des voyageurs). Les arrêts de LA FEUILLÉE à ROMAIN ROLLAND ne sont plus desservis.

69 Terminus exceptionnel aux arrêts DAUPHINE LACASSAGNE (descente des voyageurs) et ST PHILIPPE (reprise des voyageurs). Les arrêts SANS SOUCI et MANUFACTURE MONTLUC ne sont plus desservis.