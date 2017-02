Lyon : le préfet signe l’arrêté de déclassement de l’A6/A7

Michel Delpuech, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a signé ce lundi l’arrêté sur le déclassement des autoroutes A6 et A7.

© Tim Douet L'autoroute A6/A7

Il s'agit sûrement de l'un des derniers actes fort signés par Michel Delpuech avant son départ en Ile-de-France. Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes et préfet du Rhône a signé ce lundi 20 février 2017 l’arrêté sur le déclassement du réseau routier national et transfert à la métropole de Lyon des sections et bretelles de l’A6 et A7 traversant l’agglomération lyonnaise, entre Limonest au nord et Pierre-Bénite au sud.

"C’est à compter du 1er novembre 2017 que les axes seront juridiquement transférés; ce délai permettra une transition harmonieuse entre les équipes d’exploitation de l’État et celles de la Métropole", a indiqué la préfecture dans un communiqué

L’arrêté préfectoral a classé la voirie transférée dans la catégorie des "routes à grande circulation", "ce qui permettra à l’État de donner un avis sur les futurs aménagements et de vérifier que la requalification progressive s’articule bien avec les mesures orientant le trafic de transit vers les itinéraires autoroutiers de contournement", a-t-il conclu.

Cette décision arrive après le décret du 27 décembre 2016 pris par le Premier ministre et après la délibération du Conseil de la métropole de Lyon du 30 janvier 2017 acceptant le transfert dans sa voirie.