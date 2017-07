Lyon : le périphérique nord fermé pour travaux jusqu’au 28 août

De lundi 17 juillet au lundi 28 août, le boulevard périphérique nord de Lyon sera fermé pour travaux de mise en sécurité. Deux itinéraires de substitution seront possibles.

À partir de ce lundi 17 juillet, le périphérique nord de Lyon va être fermé pour travaux. Si jusqu'ici cette portion du nord de Lyon n'était fermée que ponctuellement et la nuit, c'est bien une fermeture totale qui va être mise en place jusqu'au 28 août.

"Afin de sécuriser et d’optimiser les processus techniques et organisationnels des travaux, et de réduire la gêne sur la circulation, il a été décidé de fermer les tunnels du Périphérique Nord durant 6 semaines complètes cet été, soit du lundi 17 juillet matin au lundi 28 août matin", peut-on lire sur la page du périphérique nord.

Ces travaux démarrés en janvier 2016 ont pour objectif d'améliorer la sécurité de l'ouvrage. Pendant la fermeture "la circulation sera maintenue sur la voie de droite du viaduc sur le Rhône, en direction de Paris. Ceci permettra l’accès aux sorties n°4 "Caluire" et n°5 "Rillieux-Miribel" de l’échangeur de La Pape. Le tunnel du Quai Bellevue et le viaduc sur le Rhône, en direction de Genève, seront également accessibles et la bretelle 6 de « Valvert", en direction de l’A6 Paris sera ouverte aux usagers".

Retrouvez les itinéraires de substitution indiqués dans l'image ci-dessous.