Lyon : le métro bientôt climatisé, sauf pour les lignes A et C

Sur son compte Twitter, le Sytral a récemment posté une vidéo concernant le projet “Avenir métro”. L’occasion de redire que, dès 2019, le métro lyonnais sera climatisé. Enfin presque : à terme, seules la ligne B et quelques rames de la ligne D seront concernées. Les lignes A et C attendront.

© Laurent Cousin

Bientôt, les étés lyonnais seront (un peu) plus faciles à supporter. Dans une vidéo récemment postée sur Twitter, le Sytral est revenu sur son projet “Avenir métro”, qui prévoit 30 rames supplémentaires, toutes automatisées et… climatisées ! Présentée en avril dernier, cette opération doit répondre à la hausse de fréquentation prévue pour les années à venir.

Ainsi, dès 2019, de nouveaux véhicules seront en circulation sur la ligne B qui sera, à terme, climatisée et en pilotage automatique intégral (sans conducteur). Ses rames actuelles viendront renforcer la ligne A, qui ne disposera toujours pas de la climatisation, tout comme la ligne C. Quant à la ligne D, elle accueillera 10 nouvelles rames en plus des autres déjà existantes, en 2023. Le reste des anciens matériels roulants restant en activité ne devrait être remplacé qu’à l’horizon 2030.

La dernière vidéo postée sur le compte Twitter du Sytral permet ainsi d’apercevoir le design de ces nouvelles rames construites par Alstom, pour un montant de 140 millions d’euros. Recyclable à 96%, chacune d’entre elles pourra transporter jusqu’à 325 passagers. Mais avant d’avoir l’occasion de figurer parmi ces chanceux, les Lyonnais doivent pour le moment faire sans clim’.

Parmi les astuces utilisées pour limiter la chaleur dans le métro, Jérôme Berthonneau, directeur des modes lourds chez Keolis-Lyon, expliquait récemment à Lyon Plus que les rames pouvaient être remisées en arrière-gare, stationner la nuit en tunnel ou encore être passées sous l’eau froide des stations de lavage avant leur entrée en service. Rien de comparable, donc, à un véritable système de climatisation.