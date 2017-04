Lyon : le funiculaire de Fourvière fermé du 10 au 29 avril

Comme chaque année, le funiculaire de Fourvière va être fermé pendant près de 20 jours pour son entretien annuel.

Du lundi 10 au samedi 29 avril, le funiculaire Fourvière pour ses "travaux obligatoires de maintenance annuelle" annonce les TCL. Des travaux de vérification des systèmes de freinage, de vérification des voies et du tunnel et de maintien de la conformité avec les réglementations en vigueur.

Durant cette période, la station Fourvière sera toujours accessible via le funiculaire Saint-Just puis via un bus relais entre Saint-Just et Fourvière. Cette navette circulera tous les jours entre 6h et 22h avec une fréquence de 15 minutes le matin et en soirée et de 7 minutes entre 14h et 18h.