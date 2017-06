Lyon : le calendrier de fermeture du périphérique Nord cet été

Du 17 juillet au 28 août prochain, le périphérique Nord de Lyon subira une fermeture complète en raison de travaux de mise en sécurité des tunnels.

Les travaux ont démarré il y a déjà plus d’un an et devraient se terminer en avril 2018. En attendant, une fermeture complète est nécessaire cet été afin de sécuriser et d’optimiser les processus techniques et organisationnels des travaux. Cette fermeture permettrait également de réduire la gêne sur la circulation. Ainsi, il a été décrété que durant six semaines cet été, les tunnels du périphérique Nord seraient entièrement fermés. Par ailleurs, le site internet du Périphérique Nord de Lyon indique qu’exceptionnellement “la circulation sera maintenue sur la voie de droite du viaduc sur le Rhône, en direction de Paris. Ceci permettra l’accès aux sorties n°4 “ Caluire ” et n°5 “ Rillieux-Miribel ” de l’échangeur de La Pape. Le tunnel du quai Bellevue et le viaduc sur le Rhône, en direction de Genève, seront également accessibles.”

Plus d’informations, ici.