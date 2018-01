Lyon : le Métro A partiellement fermé durant 6 soirées en janvier

En raison de travaux, le Métro A va être partiellement fermé les 8, 9, 15, 16, 22 et 23 janvier prochain.

© Tim Douet Ligne D du métro.

À partir de 22h les 8, 9, 15, 16, 22 et 23 janvier prochains, la ligne A du métro lyonnais va être partiellement fermée. Il circulera uniquement entre les stations Perrache et Charpennes. Le dernier départ de Perrache en direction de Vaulx-en-Velin La Soie aura lieu à 21h47 et le dernier départ de Vaulx-en-Velin La Soie en direction de Perrache partira à 21h52.

Pour les voyageurs qui partiront après ces horaires, des bus relais vont desservir les stations Charpennes et Vaulx-en-Velin La Soie toutes les 10 minutes. Le 1er dernier départ de Vaulx-en-Velin La Soie partira à 23h47. Concernant la station Charpennes, le 1er départ du bus relais aura lieu à 22h10 et le dernier à 00h35.

Plus d'informations sur le site des TCL.