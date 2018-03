© Robin Favier

Suite à la présence d'une personne sur les voies, la ligne de métro A ne circule plus à Lyon entre Bellecour et Cusset. La durée de la perturbation est pour l'instant "indéterminée".

Les Lyonnais qui souhaitaient prendre le métro en cette fin d'après-midi, vont devoir profiter du soleil. Suite à un incident voyageur, la ligne A ne circule plus entre Bellecour et Cusset. Aucune heure de reprise du trafic n'a été communiquée, des bus relais circulent entre La Soie et Charpennes.