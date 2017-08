Lyon : la grève chez Aigle Azur n'impactera pas les vols

Un mouvement de grève des hôtesses et des stewarts de la 2e compagnie aérienne française, Aigle Azur, a été lancé par le syndicat majoritaire chez le personnel navigant commercial du 13 au 15 août.

L'organisation devrait être chamboulée, mais il n'y aura pas d'annulation de vols ce mardi, a déclaré à l'AFP une porte-parole de la compagnie Aigle Azur. Déposé à la fin du mois de juillet par le syndicat SNPNC/FO, le préavis de grève couvre une large période : de 1er août au 31 octobre. Le mouvement vise à peser dans les négociations de l'accord collectif du personnel navigant. Depuis trois ans, les salaires sont gelés tandis que les conditions de travail se dégradent.

Les hôtesses et les stewarts de la compagnie Aigle Azur souhaitent ainsi la mise en place d'une nouvelle grille de salaire, la création d'une prime d'ancienneté, l'équilibrage des plannings et l'arrêt du recours à l'emploi d'intérimaire pour assurer les services à bord de l'avion. Pour cela, un appel aux hôtesses et aux stewarts a été lancé pour cesser le travail entre le 13 et le 15 août.

Ce dimanche, le mouvement de grève affectait la base parisienne, avant de se déporter à Lyon ce lundi puis à Marseille ce mardi. Quelques vols pourraient ainsi être "faiblement impactés" aujourd'hui par la grève. Le représentant du syndicat SNPNC/FO, Denis Sanchez, indique au Progrès qu'une rencontre avec la direction est prévue ce mercredi.