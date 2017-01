Lyon : la gare de Perrache partiellement fermée jusqu'en avril

À partir du lundi 30 janvier à 22 heures 30 et jusqu'au 8 avril, les travaux pour changer les aiguillages impliquent la fermeture de la moitié des voies de la gare de Perrache.

© Tim Douet

Les usagers vont devoir s'habituer à se rendre plus fréquemment à la gare Part-Dieu, voire à la gare de Vaise, dès le début de cette semaine et jusqu'au printemps. Pour changer 34 aiguillages de la gare de Lyon Perrache, environ la moitié des voies de la gare sera neutralisée. Pour les TGV, les départs et les terminus se feront de manière plus systématique à la gare Part-Dieu, notamment sur la ligne Lyon-Paris. Du côté des TER, les usagers des lignes Lyon-Perrache / Saint-André-le-Gaz, Villefranche / Lyon Perrache / Vienne, Lyon Perrache / Saint Etienne / Firminy, Lyon / Paray-le-monial, Lyon / Roanne et Clermont-Ferrand, Lyon Bourg-en-Bresse ainsi que Lyon / Genève devraient voir quelques changements, indiqués sur le site SNCF TER Auvergne-Rhône-Alpes.