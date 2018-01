Lyon : fin de perturbation sur les lignes T3, T4, T5 et Rhônexpress

Le trafic a repris normalement sur les lignes de tramway T3, T4 et T5 et le Rhônexpress qui sont tombés en panne ce lundi matin.

© Robin Favier

Après de fortes perturbations, le trafic a entièrement repris à Lyon sur les lignes les lignes de tramway T3, T4 et T5 et le Rhônexpress. Tombées en panne tôt ce matin, ces lignes ont été très largement perturbées ce lundi. Les lignes T5 et Rhônexpress étaient même totalement à l'arrêt. Des bus relais avaient été mis en place pour pallier aux difficultés rencontrées sur les rails.

