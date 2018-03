Lyon : des bus à l'arrêt à cause de la neige, la circulation perturbée

© Justin Boche La place du Maréchal-Lyautey sous la neige (Lyon 6e)

Un petit manteau neigeux a recouvert la ville de Lyon dans la nuit de mercredi à jeudi. Bilan : ce 1er mars, de nombreuses lignes de bus sont perturbées et d'autres ne circulent plus. Le trafic automobile est lui aussi touché.

Mise à jour à 12h : l'ensemble des lignes circulent à nouveau. Les lignes 8, 18, 31, 50, 77, 78, S9 et S12 sont encore touchées par des perturbations. Les lignes 84, 86, S3, S10, S14, C20 et C24 express ne circulent pas.

Ce matin, il va falloir prendre son mal en patience pour ceux qui voulaient circuler à Lyon en voiture ou en bus. Seules quelques lignes de bus circulent normalement : C4, C6, C12, C22, C25, 14, 15, 16, 19, 35, 54, 62, 67, 85 et 87. Toutes les autres sont impactées par les chutes de neige qui ont recouvert la ville, et même si certaines circulent encore, il faudra parfois patienter. Les métros et tramways circulent normalement. De nombreux retards touchent également le réseau TER. La ligne Lyon - Saint-Etienne est particulièrement touchée.

La préfecture du Rhône invite à la prudence sur les routes, même si d'autres chutes de neige ne sont pas prévues dans la journée à Lyon.