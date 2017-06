Lyon-Turin : les appels d’offres lancés, un "coup de com" pour RCES

Ce mercredi, TELT (Tunnel Euralpin Lyon Turin), maître d'ouvrage Franco-Italien du Lyon-Turin a annoncé le lancement prochain de 81 marchés d'appels d'offres pour un montant de 5,5 milliards d'euros. "Un coup de com" pour les élus RCES (Rassemblement citoyen, écologiste et solidaire) à la région.

L'annonce a été faite ce mercredi en très grande pompe à l'hôtel de région lors du "TELT Roadshow" devant 400 représentants de grands groupes, de PME et de TPE. Le programme d'appels d'offres de 5,5 milliards d'euros sera lancé d'ici 2019 par TELT le maître d'ouvrage Franco-Italien. En tout, 20 000 entreprises seront concernées dont des moyennes et petites qui devraient aussi pouvoir profiter de cette manne financière indique un porte-parole de Telt à l'AFP : "On a présenté ces marchés en quatre typologies, dont une pour les marchés connexes entre 5 et 10 millions d'euros, qui s'adressent aux PME et TPE, et auxquels elles pourraient répondre en titulaires”.

Dans le détail, les 81 appels d’offres sont répartis sur 12 chantiers. Cela représentera 45 marchés sur le génie civil divisé en quatre volets (jusqu’à 5 millions d’euros, entre 5 et 500 millions d’euros, entre 500 millions d’euros et 1,3 milliard d’euros) et 36 pour la maîtrise d’œuvre. Pour Étienne Blanc, premier vice-président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes : "Le tunnel transfrontalier constitue la pierre angulaire de la liaison Lyon-Turin (...) l’engagement de tous, pouvoirs publics et acteurs économiques, en faveur de ce dossier capital doit être conforté et amplifié."

"Quand on fait de la com on peut dire n'importe quoi"

Selon la région, les travaux du tunnel vont "créer entre 6 000 et 10 000 emplois directs et indirects". Un chiffre invérifiable pour Jean-Charles Kohlhaas, conseiller régional RCES. "Il y a 5 ou 6 ans, Jean-Jack Queyranne parlait de 30 000 emplois. À la fin de son mandat, il était question de 3000. Le mois dernier, Laurent Wauquiez a proposé un rapport où il était question de 2500 postes et là ça remonte a entre 6000 et 10000 emplois. Rien n'est sérieux. Ils font de la com, et quand on fait de la com on peut dire n'importe quoi".Pour l'élu écologiste, "la grosse opération de communication organisée à l'hôtel de région montre la fébrilité des promoteurs du projet Lyon-Turin". "Ils font croire que tout est lancé et que tout fonctionne. Alors que la Cour des comptes a estimé que le financement était hors de portée. En France on n'a pas le droit de lancer des appels d'offres quand on n'a pas le budget pour et à aucun moment la contribution de la France n'a été inscrite au budget de l’État".

Le groupe socialiste et apparenté, historiquement en faveur du projet de Lyon-Turin a lui aussi parlé "d'un coup de com’". "Pour qu'une décision ait une existence juridique, il faut qu'elle soit inscrite dans un budget et votée en commission plénière ou permanente. Et pour le moment il n'y a rien à la région", expliquent-ils. "Si ces appels d’offres sont lancés puis attribués, des citoyens vont forcément les attaquer et ils seront jugés illégaux", conclut Jean-Charles Kohlhaas.

Un projet "largement hors de portée budgétaire"

Dans un rapport publié le 29 août, la Cour des comptes avait déclaré à propos de ligne Lyon-Turin que "ce projet, dont l'intérêt et le financement d'ensemble ne peuvent se déduire de la seule hypothèse de cofinancement européen, paraît largement hors de portée budgétaire, non seulement en 2019, mais également au-delà" et avait souligné "le caractère très préoccupant de cette perspective pour l'équilibre futur des finances publiques". Depuis les députés et sénateurs français ont donné leur feu vert au projet en ratifiant en décembre et janvier l'accord entre la France et l'Italie. "Ce dossier est pourri. En France, aucun élu ne veut regarder de près les dossiers, parce qu'il y a le BTP qui est vraiment les pieds dedans. Nous, on a la même position que la Cour des comptes. On demande que les coûts soient justifiés, que l'utilité publique soit justifiée et que les devis fournis soient justifiés", confiait en début d'année l'eurodéputée Michèle Rivasi.

De son côté, Emmanuel Macron s’était déclaré en faveur du Lyon-Turin et mars dernier durant la campagne des présidentielles. S'il est réalisé, le projet de Lyon-Turin entrera en service en 2029 pour un budget global annoncé de 8,6 milliards d'euros afin de créer un corridor ferroviaire méditerranéen.