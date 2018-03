Lyon - Travaux : les lignes T2,T4 et T5 perturbées entre avril et août

Du 27 avril au 31 août pour les tramways T2 et T5 et du 1er juillet au 31 août pour le T4, ces lignes des TCL vont être impactés par les travaux du futur T6.

Les travaux du futur tramway T6 vont impacter les lignes T2, T4 et T5 à Lyon. Les lignes T2 et T5 seront touchées au croisement du boulevard Pinel et de l’avenue Roosevelt et la ligne T4 au croisement de la rue du Professeur Beauvisage et du boulevard des États-Unis. "Dans le cadre de ces travaux, les lignes T2, T4 et T5 seront périodiquement impactées pour permettre la réalisation des connexions avec cette nouvelle ligne", écrit Keolis dans un communiqué.

T2 et T5

©TCL Les perturbations sur les lignes T2 et T5

Du 27 avril au 31 août, les lignes de tramway T2 et T5 seront coupées entre les stations Grange Blanche et Essarts Iris dans les 2 sens de circulation. Ainsi, T2 circulera en deux parties distinctes et T5 verra son parcours limité. Les arrêts Ambroise-Paré et Vinatier ne seront plus desservis sur le T2. Des arrêts qui ne seront pas desservis non plus par le T5 dont le terminus ne sera plus Grange Blanche, mais Essarts Iris. Pour assurer la liaison Grange Blanche <> Essarts Iris, des bus relais effectueront les correspondances avec les lignes T2 et T5 et marqueront les arrêts Grange Blanche, Ambroise Paré, Laennec, Laennec- Pinel, Vinatier et Essarts Iris. Pour accéder à l'u Université Lumière Lyon II, il sera conseillé d’emprunter la ligne C15 (en correspondance avec le métro D à la station Mermoz- Pinel) qui sera renforcée en semaine jusqu’à début juin entre les arrêts Mermoz-Pinel et Bois de Parilly. Concernant Eurexpo, les jours de salon, exposants et visiteurs pourront emprunter la ligne directe 100 qui dessert Eurexpo au départ de Vaulx-en-Velin La Soie (correspondance métro A et tramway T3). Le temps de trajet entre Vaulx-en-Velin La Soie et Eurexpo est d’environ 15 minutes.

Le T4 considérablement raccourci

© DR Les perturbations sur la ligne T4

Du 1er juillet 31 août 2018, la ligne de tramway T4 sera limitée à la station Lycée Lumière et circulera uniquement entre les stations La Doua Gaston Berger et Lycée Lumière. Des bus relais circuleront entre Hôpital Feyzin Vénissieux et Lycée Lumière pendant cette période. "Des agents TCL seront présents sur place pour orienter les clients vers les bus relais et les itinéraires de substitution avec l’aide d’un dépliant. De plus, un important dispositif d’information voyageurs sera déployé en amont : annonces sonores, affichage à bord et aux arrêts, message sur l’application TCL, SMS et emails aux abonnés...etc", a précisé Keolis, l'exploitant du réseau.