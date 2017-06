Lyon Saint-Étienne : Les travaux de l'A47 continuent jusqu'en août

Initiés en avril 2016, les travaux de rénovation du terre-plein central devraient prendre fin en août 2017. Consciente de la dangerosité des voies de la portion d'autoroute A47, qui relient Lyon et Saint-Étienne, la Direction interdépartementale des Routes (DIR) a décidé de réduire le terre-plein central et d'élargir la bande d'arrêt d'urgence.

Un terre-plein rétréci pour une bande d'arrêt d'urgence élargie

Sur l'autoroute A47, de la Madeleine au tunnel Rive-de-Gier et du virage Corbeyre jusqu'à la Grand-croix, la DIR réalise des travaux depuis le printemps 2016. Afin de réduire la largeur du terre-plein, la DIR fait enlever les glissières métalliques pour en faire bâtir une en béton. Le but ? Élargir la bande d'arrêt d'urgence afin de limiter les perturbations en cas d'accidents. En amincissant le terre-plein, la DIR évite de modifier la largeur de l'autoroute. Par la même occasion, elle fait changer les canalisations, de sorte à améliorer la collecte des eaux de pluie. Des travaux qui devraient coûté en tout, pour les sessions 2016 et 2017 6,5 millions d'euros.

Des travaux de nuit

Réalisés de nuit et uniquement du lundi au vendredi, les travaux perturbent tout de même la circulation. Pour des raisons de sécurité, tant celle des automobilistes que celle des ouvriers, la vitesse est limitée à 70 km/h, et une seule voie sera mise en circulation dans le sens Saint-Étienne en direction de Lyon. Des précautions de sécurité qui ralentissent considérablement le trafic.

La circulation sera fermée les :

Du 3 au 6 juillet, entre les échangeurs 13 et 11, dans la direction Saint-Étienne vers Lyon

Du 17 au 20 juillet, entre les échangeurs 11 et 12, dans la direction Lyon vers Saint-Étienne

Le 24 juillet, entre les échangeurs 12 et 13, dans la direction Lyon vers Saint-Étienne

Du 31 juillet au 1er août, entre les échangeurs 12 et 13, dans la direction Lyon vers Saint-Étienne

Du 2 au 3 août, entre les échangeurs 13 et 12 dans la direction Saint-Étienne vers Lyon