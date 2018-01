Lyon : Le funiculaire de Fourvière fermé jusqu'en juin 2018

À partir de ce mardi, la ficelle qui mène à la basilique de Fourvière sera fermée jusqu’à juin 2018 pour des travaux de rénovation.

© Sytral Nouveau funiculaire de Fourvière

Le funiculaire qui monte à Fourvière est désormais officiellement fermé pour cinq mois de rénovation. Les deux rames de la ficelle vont partir en Isère pour se refaire une beauté intérieure et extérieure. Elles reviendront avec une nouvelle organisation qui devrait offrir "plus d'espaces, des sièges plus confortables, un éclairage LED", promettent les TCL. En attendant juin 2018, des bus-relais assureront le transport jusqu'en haut de la colline depuis Saint-Just tous les jours, de 6h à 22h. Entre 11h et 18h (14h à 18h les samedis et dimanches), elles partiront toutes les 7 minutes, tous les quarts d’heure au-delà de cette tranche horaire. Parallèlement, le trafic sera renforcé sur la ligne Vieux-Lyon/St-Just.

Le montant des travaux est évalué à 4,8 millions d'euros. Une fois la ligne Fourvière rénovée, la ligne Saint-Just aura elle aussi le droit à un rafraîchissement qui aura lieu de janvier à juin 2019.