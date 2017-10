Lyon : Le funiculaire Saint-Just fermé du 16 octobre au 4 novembre

Pour sa maintenance annuelle, le funiculaire Saint-Just sera fermé du 16 octobre au 4 novembre, inclus. Un bus-relais va être mis en place.

Du 16 octobre au samedi 4 novembre (inclus), le funiculaire Saint-Just sera fermé pour des travaux de maintenance annuelle, afin de vérifier le système de freinage, les voies du tunnel et le maintien de la conformité avec la réglementation en vigueur. Pendant cette période, l’accès aux stations Saint-Just et Minimes sera possible par le funiculaire de Fourvière puis par une navette “bus-relais” TCL.

La navette circulera tous les jours de 5h10 à 0h05

Du lundi 16 au vendredi 20 octobre : Fréquence de 8 minutes de 7h20 à 9h et de 13h40 à 19h10. Fréquence de 15 à 20 minutes en dehors de ces périodes.

Du samedi 21 octobre au samedi 4 novembre (hors dimanches) : Fréquence de 8 minutes de 13h40 à 19h10. Fréquence de 15 à 20 minutes en dehors de cette période.

Les dimanches 22 et 29 octobre : Fréquence de 15 à 20 minutes toute la journée.

Exceptionnellement durant les travaux, le funiculaire de Fourvière circulera de 5h20 à minuit. Un dépliant d’information est mis à disposition des usagers au point contact de la station Vieux-Lyon.