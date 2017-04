Lyon : 430 millions d’euros pour augmenter les capacités du métro

Pour faire face à l’augmentation de la fréquentation du métro lyonnais, le Sytral a élaboré un projet “Avenir Métro”, dévoilé ce lundi 3 avril.

DR

La fréquentation du métro lyonnais a augmenté de 20% en sept ans et la courbe sera toujours à la hausse dans les années qui viennent, plus particulièrement sur les lignes B et D. Selon le Sytral, l'autorité organisatrice des transports en commun lyonnais, d’ici à 2023 la fréquentation de la ligne A devrait ainsi augmenter de 2%, celle de la ligne D de 15% et celle de la ligne B de 40%. En 2030, ces chiffres devraient s’établir respectivement à 4%, 25% et 60%.

Pour répondre aux nouveaux besoins de capacité et des utilisateurs, le Sytral a décidé de consacrer 430 millions d’euros des investissements du plan de mandat en cours à l’amélioration du réseau métro existant. Nommé “Avenir Métro”, ce projet vise à répondre à la hausse de fréquentation du métro et à garantir la pérennité des équipements et des matériels roulants.

30 nouvelles rames

Pour les Lyonnais, le principal changement sera l’arrivée de trente nouvelles rames. En cours de construction par Alstom, pour un montant de 140 millions d’euros, les rames seront d’une longueur identique à celle des rames de la ligne D. Grâce à l’optimisation de l’aménagement et à un design épuré, chaque rame pourra transporter jusqu’à 325 passagers, dont 64 assis. Fait nouveau, les utilisateurs du métro lyonnais bénéficieront de la climatisation. Ces rames automatiques seront mises en service dès 2019 sur la ligne B et une dizaine seront également mises en service sur la ligne D. Toutefois, les rames actuelles, qui subiront une modernisation de leur système de pilotage automatique, resteront majoritaires.

D’ici à 2020, la ligne B sera totalement rénovée et automatisée. La ligne D bénéficiera pour sa part en 2023 de 10 nouvelles rames, qui cohabiteront avec les anciennes. Sur les deux lignes, aux heures de pointe, jusqu’à quatre voitures pourront circuler, au lieu de deux aujourd’hui et les fréquences seront accrues.