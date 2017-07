Lyon : 31400 places de parking gratuites à partir de ce mardi 1er août

Du 1er au 31 août, 31 400 places de stationnement habituellement payantes seront gratuites à Lyon.

Comme chaque année, le mois d'août va rimer avec gratuité des places de parking à Lyon. En tout, 31 400 places des zones Chrono et Tempo seront gratuites pendant un mois (jusqu'au jeudi 31 août). Dans toutes les zones Tempo, un message d’information s’affichera sur les écrans des horodateurs pour confirmer aux usagers que le stationnement est gratuit. Dans les rues plus fréquentées, en Presqu'île par exemple, les places en zone Presto et Nocturne resteront payantes afin de "répondre aux besoins de rotation (commerces, bureaux…) et freiner l’immobilisation de longue durée", expliquent les services de la Ville de Lyon. 7 700 places resteront donc payantes sur la Presqu’île, dans le Vieux-Lyon, au Point-du-Jour, à Vaise et à la Croix-Rousse ainsi que sur les voies commerçantes principales de la ville.

Zones demeurant en stationnement limité au mois d’août à Lyon

Presqu'île : le périmètre restant payant est limité.

Entre Terreaux et Perrache :

Au nord par la rue de la Martinière, la place des Terreaux, la rue Puits-Gaillot, la place Louis-Pradel.

Au sud par le cours Suchet (compris) au-delà de la gare de Perrache.

A l’est par les quais du Rhône compris (quais Jean-Moulin, Jules-Courmont, Docteur-Gailleton et début du quai Perrache).

À l’ouest par les quais de Saône (quai de la Pêcherie, Saint-Antoine, des Célestins, Tilsitt, Maréchal-Joffre et début du quai Rambaud).

5e arrondissement

Secteur Saint-Paul :

Au nord, par la place Saint-Paul et la rue Octavio-Mey.

Au sud, par les rues François-Vernay et Louis-Carrand.

Secteur Saint-Jean :

Au nord, par les rues de la Bombarde et Tramassac.

Au sud, par la rue Bellièvre (ainsi sont compris l’avenue Adolphe-Max, les rues Mourguet, Marius-Gonin et du Doyenné).

Secteur Quai de Saône :

Quais de Bondy, Romain-Rolland, Fulchiron entre la place Benoît-Crépu et la rue Octavio-Mey.

Quai Romain-Rolland, stationnement nocturne sur la promenade.

Secteur Point-du-Jour :

À l’ouest par l’avenue des Aqueducs et la place Bénédicte-Tessier.

À l'est par l’avenue du Point-du-Jour jusqu’à intersection avec la rue des Granges (non comprise).

4e arrondissement

Secteur place de la Croix-Rousse :

Au nord et à l’ouest, par la rue de la Croix-Rousse dans son intégralité.

Au sud, par la place de la Croix-Rousse et la rue d’Austerlitz.

À l’est, par la rue de Belfort, la place Bertone et la rue du Chariot.

9e arrondissement

Secteur Vaise :

Au nord, par la place Valmy et la rue Marietton jusqu’au quai Jayr.

Au sud, par la place Dumas-de-Loire, la rue des Deux-Places, la rue du Chapeau-Rouge.

À l’ouest, par la rue Sergent-Michel-Berthet.

À l’est, par le quai Jayr et la grande rue de Vaise.

Voies commerçantes principales

2e arrondissement

Le cours Charlemagne, depuis le centre commercial Confluence jusqu'à la gare de Perrache.

3e arrondissement

Le cours de la Liberté.

L’avenue Maréchal-de-Saxe.

Le parking de la place Bahadourian.

Le cours Lafayette.

6e arrondissement

L’avenue Maréchal-de-Saxe.

L’avenue Maréchal-Foch jusqu’à la rue Duquesne (non comprise).

La place Maréchal-Lyautey.

Le cours Franklin-Roosevelt.

Le cours Vitton.

Le boulevard des Brotteaux.

7e arrondissement

La partie sud du quai Claude-Bernard entre l’avenue Berthelot et la rue Jaboulay.

L’avenue Berthelot, entre les quais du Rhône et la place Jean-Macé et entre la rue Garibaldi et la rue du Repos.

La place Jean-Macé

L’avenue Jean-Jaurès depuis la place Jean-Macé au sud au cours Gambetta au nord.

La rue de Marseille, depuis la rue de l’Université au sud jusqu’au cours Gambetta au nord

La rue de l’Université, depuis le quai Claude-Bernard à l’ouest jusqu’à la rue de Marseille à l’est.

Le cours Gambetta.

La grande rue de la Guillotière dans son intégralité.

La place Stalingrad comprenant la partie connexe de la rue de l’Abbé-Boisard.

La place Emir-Abd-El-Kader comprenant les rues connexes Jean-Marie-Chavant et d’Anvers ainsi que l’avenue Félix-Faure uniquement dans leur commencement en proximité directe avec la place.

La rue Saint-Jérôme depuis l’avenue Jean-Jaurès jusqu’à la rue Salomon-Reinach (comprise).

8e arrondissement

Le cours Albert-Thomas.

L’avenue des Frères-Lumière.

La promenade Léa-et-Napoléon-Bullukian

La place Ambroise-Courtois.