Lyon : 20 nouveaux vols au départ de Saint-Exupéry

Une vingtaine de nouveaux vols sont programmés au départ de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry pour le printemps-été 2018, dont 8 nouvelles destinations. Parmi elles : Rhodes, Palerme, ou encore Tel-Aviv.

© JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP Photo d'illustration

De nouveaux vols saisonniers sont prévus au départ de l’aéroport Saint-Exupéry, entre fin mars et fin juin et ce jusqu’à fin août, début octobre. La compagnie EasyJet avait notamment annoncé, en décembre dernier, l’ouverture de quatre lignes supplémentaires aux destinations de Rennes, Fuerteventura, Tel-Aviv et Corfou.

Le 23 janvier dernier, l’aéroport a annoncé que la compagnie aérienne Aegan assurerait une liaison Lyon-Rhôdes. Armenia Airlines reliera Lyon à Yerevan. Des vols pour la Corse sont également prévus vers les aéroports d’Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari avec Hop ! Air France. La compagnie Tansavia prévoit des liaisons vers Palerme, Catane, Djerba et Malaga. Les destinations d’Antalya et d’Izmir en Turquie seront assurées par Sun Express et finalement, Cagliari, Palerme, Alicante et Palma de Majorque avec la compagnie low-cost Volotea.

120 destinations directes au départ de Lyon

En ce début d’année s’est ouverte une liaison directe Lyon-Pointe à Pitre avec la compagnie XL Airways, jusqu’au 19 mars prochain. L’aéroport Lyon Saint-Exupéry prévoit pour cet hiver l’ouverture d’un vol Lyon-Helsinki, deux fois par semaine avec Finnair. Ce sont trois nouvelles compagnies aériennes qui rejoindront l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry en 2018. Au total, 120 destinations directes sont proposées aux voyageurs.