Les travaux et routes fermées à Lyon cette semaine

Des travaux nocturnes sur le périphérique Nord et les autoroutes desservant Lyon sont annoncés, en plus des perturbations habituelles.

@eppr Travaux sur la route

Le boulevard périphérique nord lyonnais (BPNL) sera fermé à la circulation entre 21 heures et 6 heures le lendemain tous les soirs de semaine, pour permettre des travaux de mise aux normes des tunnels. Lundi et mardi, le tunnel du quai Bellevue sera fermé de 20h30 à 6h le lendemain, pour des travaux de mise en sécurité. La circulation est toujours réduite sur le boulevard du Valvert en direction de Genève/Grenoble, pour permettre des travaux d'entretien. Sur le périphérique Laurent Bonnevay, la circulation sera interdite lundi soir entre 23 heures et 3 heures sur la collectrice entre la Porte des Etats-Unis (échangeur n°14) et la Porte de Parilly (échangeur n°13), en direction de Paris.

Travaux sur l'A46 et l'A42

Côté autoroutes, l'A46 Sud sera fermée entre 21 heures et six heures le lendemain de lundi à jeudi, pour permettre des travaux d'entretien de la chaussée. Entretien de la chaussée aussi sur l'A46 Nord où la circulation sera restreinte entre 21 heures lundi soir et 5 heures le lendemain du Noeud des Echets à Rillieux-la-Pape (échangeur n°4). Circulation restreinte pour travaux d'entretien sur l'A42 également. La circulation sera restreinte entre 9h et 17h mardi, mercredi et jeudi entre Miribel (échangeur n°4) et le Noeud de La Boisse. Enfin le tunnel sous Fourvière reste interdit à tous les véhicules dont la hauteur est supérieure à 4m30, en direction de Marseille.

Tunnels fermés

Des perturbations sont à prévoir dans d'autres tunnels de la métropole lyonnaise. Le tunnel Vivier-Merle sera fermé lundi de 22 heures à 3 heures du matin et mercredi de 22 heures à une 1 heure du matin. Le tunnel de la Croix-Rousse sera également fermé mercredi et jeudi de 21 heures à 6 heures le lendemain. Le tunnel Brotteaux-Servient est toujours fermé, pour permettre des travaux de réaménagement des abords de la gare et du centre commercial de la Part-Dieu.

A noter que le niveau de la Saône étant remonté, l'accès aux bas-ports et le stationnement, sont interdits, depuis lundi dernier 16h30 et pour une durée indeterminée