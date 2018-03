Les routes fermées et travaux nocturnes cette semaine à Lyon

Au-delà des habituelles fermetures nocturnes du périphérique nord, la circulation sera perturbée en journée dans le centre de Lyon et sur l'autoroute A7.

@eppr Travaux sur la route

Le boulevard périphérique nord lyonnais (BPNL) sera fermé à la circulation, entre 21 heures et 6 heures le lendemain, tous les soirs de semaine, pour permettre des travaux de mise aux normes des tunnels. La circulation est toujours réduite sur le boulevard du Valvert en direction de Genève/Grenoble, pour permettre des travaux d'entretien. Sur le boulevard urbain sud, la circulation sera interdite sur l'ensemble de l'axe, en direction de l'A7, de lundi à jeudi entre 21 heures et 6 heures le lendemain, pour permettre des travaux d'entretien de la chaussée.

Le tunnel de Fourvière sera exploité en bidirectionnel lundi et mardi de 20 heures à 6 heures le lendemain. Son accès demeure interdit, de manière générale, à tous les véhicules d'une hauteur supérieure à 4m30. La circulation reste interdite dans le tunnel Brotteaux-Servient, toujours fermé pour des travaux de réaménagement des abords de la gare et du centre commercial de la Part-Dieu.

Travaux sur l'A7 et l'A43

Sur la rocade Est (A43), la circulation sera interdite lundi soir, de 21 heures à 5 heures du matin, sur la collectrice à hauteur du noeud de Manissieux, pour permettre des travaux d'aménagement. La bretelle de bifurcation de l'A43 depuis Lyon vers la Rocade Est sera fermée. Idem pour celle en direction de Grenoble. La bretelle de bifurcation à hauteur de la porte des Essarts (échangeur n°12) vers le Périphérique Laurent Bonnevay sera également fermée, en direction de Paris, de 10 heures à 15 heures lundi, mardi et mercredi. Perturbations en journée aussi sur l'autoroute A7. Lundi de 9 heures à 16 heures, la circulation sera réduite entre le noeud de Feyzin (échangeur n°6) et le noeud de Ternay, en direction de Marseille, pour permettre des travaux d'entretien de la chaussée. Idem dans l'autre sens le lendemain.

Dans le centre de Lyon, la chaussée est toujours réduite dans le rue de la Villette, dans le 3e arrondissement, à hauteur de la rue de Bonnel. Réduction de chaussée, dans le 3e arrondissement toujours, boulevard Vivier Merle entre l'avenue Félix Faure et la Rue Paul Bert. La circulation est autorisée dans le couloir de bus. Circulation perturbée également sur le boulevard Pinel, mis en sens unique entre l'avenue Jean Mermoz et l'avenue Rockefeller, depuis le 15 mars, dans le cadre des travaux du T6. A noter que le niveau de la Saône étant remonté, l'accès aux bas-ports et le stationnement, sont interdits, depuis lundi dernier 16h30 et pour une durée indeterminée