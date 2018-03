Les routes d'Auvergne Rhône Alpes encore chargées ce samedi

Avec la fin des vacances d'hiver pour la zone B, les automobilistes seront nombreux sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes ce samedi : une journée classée orange dans le sens des départs comme dans celui des retours.

Le trafic sera dense ce samedi sur les routes et autoroutes de la région. Les conditions de circulation seront particulièrement difficiles autour des stations de ski dans les deux sens de circulation. Une situation particulière à l'Auvergne-Rhône-Alpes, puisque dans toutes les autres régions la circulation sera fluide. Bison Fûté conseille ainsi d'éviter les grands itinéraires en direction et en retour des Alpes entre 9h et 19h ce samedi. Classée verte, la journée de dimanche serait bien plus propice à prendre la route pour éviter ralentissements et embouteillages. Une exception est cependant à noter pour ce dimanche : l'autoroute A6 à partir de Lyon et en direction de Paris devrait être très fréquentée entre 10 heures et 14 heures.