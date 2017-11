Les perturbations nocturnes sur les routes lyonnaises cette semaine

Des fermetures du périphérique nord à celles des tunnels de la Part-Dieu, petit tour des perturbations nocturnes dans la métropole lyonnaise pour la semaine à venir.

@eppr Travaux sur la route

Le boulevard périphérique nord lyonnais (BPNL) sera fermé toutes les nuits de la semaine prochaine, de 21h à 6h le lendemain. Sur l'autoroute A6, la circulation sera interdite de lundi à jeudi de 21h et 6h le lendemain, entre Techild et l'A486, en direction de Paris et entre le nœud de Anse et Limonest en direction de Marseille De son côté, l'autoroute A466 sera complètement fermée de lundi à jeudi entre 21h et 6h le lendemain. Enfin sur la N7 La circulation sera interdite dans les deux sens entre Lentilly et Les Longes les nuits de lundi à jeudi (21h-6h)

Des tunnels fermés à la Part-Dieu

Le tunnel de Fourvière sera en bidirectionnel lundi et mardi de 21h à 5h le lendemain Les bretelles d'accès Kitchener et Gorges de Loup seront fermées sur la même période. Dans le secteur de la Part-Dieu, le tunnel Brotteaux-Servient sera fermé à la circulation mardi mercredi et jeudi entre minuit et 5 heures du matin. Un peu plus au sud le tunnel des Tchécoslovaques sera fermé jeudi entre 21h et 6h le lendemain. Enfin la voûte ouest de Perrache sera fermé mardi et mercredi de 21 à 6h le lendemain

La circulation sera perturbée mercredi autour du Parc OL pour la réception de Lille à 19h. Idem autour de la halle tony garnier pour le concert de Julien Doré le mêm soi à 20h

