Les partisans de l'A45 veulent "durcir le ton"

Plusieurs acteurs du monde économique régional ont annoncé vouloir "durcir le ton" pour que le chantier de l'A45 soit lancé.

Creative Commons Alexmar983. Chambre de commerce et d'industrie de Lyon.

Dans un communiqué envoyé par la CCI Lyon-Métropole, "le monde économique régional", a annoncé avoir décidé "de durcir le ton pour que la ministre des Transports procède enfin à la signature du contrat avec Vinci, le concessionnaire choisi pour réaliser l’A45". Un "Collectif pour l’A45" a été lancé afin de "mobiliser très largement, au-delà des CCI, des syndicats patronaux et des branches professionnelles, les entreprises elles-mêmes, dans cette bataille".

Le 3 juillet dernier, les mêmes acteurs avaient publié une lettre adressée à Emmanuel Macron, publiée dans de nombreux médias locaux. Un courrier dans lequel ils demandent au président de la République "de ne plus perdre de temps sur ce dossier (…) qui représente un enjeu vital pour le territoire". "Il est maintenant indispensable que le ministre des Transports procède à la signature du contrat avec le concessionnaire qui a été désigné pour que la date d’ouverture de la nouvelle infrastructure puisse bien intervenir en 2022", écrivaient ces acteurs du monde économique, insistant sur le caractère "vétuste, dangereux, inadapté et saturé de l’A47".

Une réaction qui était intervenue alors que l'opposition à l'A45 se structurait et avait déjà entamé sa mobilisation face à l'autoroute entre Lyon et Saint-Etienne. De leur côté, les partisans du projet veulent "faire pression sur les décideurs politiques au plus haut niveau pour les amener à agir vite alors que la procédure est lancée depuis près de 25 ans et que la déclaration d’utilité publique est signée depuis près de 10 ans." "Des actions vont être menées dans les jours et les semaines à venir par l’ensemble des acteurs pour poursuivre la pédagogie et accroître encore la mobilisation", ont-ils conclu.