Les grands axes fermés la nuit à Lyon cette semaine

De nombreuses routes seront fermées à la circulation les nuits de cette semaine.

@eppr Travaux sur la route Périphérique

Des travaux d'entretien courant vont causer la fermeture nocturne du périphérique Laurent-Bonnevay entre Saint-Fons et le noeud des Essarts, en direction de Paris. Il sera donc impossible de circuler sur cette portion de lundi à jeudi inclus, entre 21h et 6h.

Rocade Est

C'est la portion entre les noeuds des Iles et de Manissieux qui est concernée par des travaux d'entretien de la chaussée, en direction de Marseille. Une fermeture prévue de lundi à jeudi inclus, entre 21h et 5h.

A6

La rénovation de la chaussée entraîne la fermeture de l'autoroute entre Limonest et Anse en direction de Paris lundi et mardi, de 21h à 6h. Une interdiction de circuler qui augmentera dès mercredi jusqu'à jeudi inclus, puisque la fermeture interviendra dès Techlid (échangeur n°34).

A466

La liaison entre l'A6 et l'A46 sera fermée à la circulation dans les deux sens, de lundi à jeudi inclus, de 21h à 6h.

A46 Sud

Fermeture entre Vénissieux (échangeur n°14) et le noeud de Ternay en direction de Marseille, lundi et mardi de 21h à 5h. Mercredi et jeudi, la circulation sera interdite entre les noeuds de Manissieux et Ternay, toujours en direction de Marseille.

A47

Lundi et mardi, de 21h à 5h, la bretelle d'accès à l'A7 en direction de Marseille sera fermée. Mercredi, toujours de 21h à 5h, la circulation sera interdite entre le noeud de Ternay et Givors centre, en direction de Saint-Etienne, pour permettre des travaux de rénovation de la chaussée.