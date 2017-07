Les fermetures nocturnes des grands axes à Lyon cette semaine

De nombreuses routes sont interdites à la circulation durant la nuit cette semaine, pour cause de travaux de rénovation de chaussée.

A6/A7

@eppr Travaux sur la route

Sur l'A7, la circulation sera impossible en direction de Marseille entre Pierre Bénite (échangeur n°5) et Solaize (échangeur n°7) pendant les nuits du 10 et 11 juillet entre 21 heures et 6 heures. La bretelle qui mène au boulevard urbain Sud sera également fermée pour cette période. Les mêmes nuits et aux même horaires, l'autoroute A6 sera également fermée dans le sens sud/nord entre l'échangeur de Techlid, (échangeur n°34), et le nœud d'Anse. L'A466 sera également fermée.

A47

Les nuits du 10 au 12 juillet, la circulation sera réduite en direction de Saint-Etienne entre 21 heures et 6 heures du matin entre Givors-Montrond et Saint-Chamond.

Boulevard Périphérique Nord

Avant sa fermeture en continue du 17 juillet au 28 août, des nuits de travaux sont prévus également les nuits des 10,11 et 12 juillet entre 21 heures et 6 heures du matin. Les travaux engendrent une fermeture dans les deux sens de circulation.