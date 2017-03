Les axes routiers perturbés cette semaine à Lyon

Tunnel sous Fourvière, boulevard périphérique nord ou rue Grenette, plusieurs axes routiers seront perturbés cette semaine dans la métropole lyonnaise, la nuit notamment.

Avant de retourner travailler lundi, mieux vaut prendre connaissance des perturbations qui attendront les Lyonnais sur la route. Á commencer par celles concernant le boulevard périphérique Nord où la circulation sera interdite dans les deux sens tous les soirs de la semaine entre 21 heures et 6 heures le lendemain. Quant au boulevard du Valvert, la circulation y est toujours réduite en direction de Grenoble et Genève.

La bretelle d'accès à l'A42 en provenance de Genève vers l'A46 Nord en direction de Paris sera fermée mercredi soir à partir de 21 heures et jusqu'à 5 heures le lendemain. Notez aussi que, des travaux s'y poursuivant jusqu'au 31 mars, la rue Grenette, dans le 2e arrondissement de Lyon, restera innaccessible, dans sa portion située entre les quais de Saône et la rue Edouard Herriot. Sans oublier les travaux de remise en état de la voirie réalisés sur la rue de la Villette, dans le quartier de la Part-Dieu.

Le tunnel sous Fourvière en "bidirectionnel"

Le tunnel de Fourvière quant à lui sera fermé lundi et mardi soirs à partir de 21 heures et jusqu'à 6 heures le lendemain matin. Only moov prévient que sur ces deux jours, "le Tunnel sous Fourvière sera utilisé en bidirectionnel" pendant certaines opérations. Plus clairement, cela signifie que lorsque des travaux de maintenance sont effectués dans un tube fermé, la circulation se reporte dans l'autre tube. "Le trafic dans ce tube, habituellement en sens unique, s'effectuera dans les deux sens", explique Only Moov.

En amont de la fermeture du tube, plusieurs accès au tunnel seront fermés, notamment celui depuis les bretelles Gorge de Loup et Kitchener. Les accès au tunnel depuis la bretelle de Tassin et depuis la trémie Perrache en provenance du pont Galliéni ou de l'axe Nord-Sud ne seront fermés que le temps de la mise en place de la zone de basculement. La vitesse sera limitée à 50 km/h dans le tunnel et en amont de celui-ci. Elle sera même réduite à 30 km/h dans la zone en basculement.

