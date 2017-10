Les axes routiers fermés à Lyon cette semaine

Si aucune perturbation n'est prévue sur le boulevard périphérique nord lyonnais cette semaine, plusieurs tunnels de l'agglomération seront fermés. Des perturbations sont également annoncées sur d'autres grands axes.

La circulation sera normale cette semaine sur le boulevard périphérique nord, où aucune fermeture nocturne n'est prévue. Le boulevard du Valvert est toujours fermé. A noter également des perturbations probables dans le secteur du Parc OL mercredi et vendredi à l'occasion des matchs des équipes féminine et masculine de l'Olympique lyonnais. Lundi et mardi ce sont des manifestations qui pourrait perturber la circulation et le trafic Tcl dans le centre-ville.

Tunnels

Le tunnel de Fourvière sera fermé à la circulation de 21h à 6h le lendemain de lundi à jeudi inclus. Le tunnel Vivier Merle connaître quant à lui une fermeture complète de 21h à 2h du matin dans la nuit de mardi à mercredi. Le tunnel de la rue Terme est toujours fermé, pour permettre le bon déroulement de la Vogue des marrons à la Croix-Rousse. Et cela jusqu'au 14 novembre inclus.

A6

La circulation sera interdite entre le noeud de Anse et Limonest (échangeur n°33), en direction de Marseille entre 21h et 6 h le lendemain de lundi à jeudi inclus. Idem mercredi et jeudi entre Dardilly Techlid (échangeur n°34) et le noeud de Anse, en direction de Paris. Enfin, la circulation sera interdite de lundi à jeudi inclus (21h-6h) entre la porte du Valvert (échangeur n°36) et le noeud de Pierre-Bénite, dans les deux sens.

A46 Sud et A466

La circulation sera interdite entre le noeud de Manissieux et le noeud de Ternay, en direction de Marseille, de lundi à jeudi inclus (21h-6h). Dans le même temps, la circulation sera interdite sur la A466.

Périphérique Laurent Bonnevay et A42

La bretelle de liaison à hauteur du noeud de Croix-Luizet sera fermée dans les deux sens entre 21h et 5h le lendemain, de lundi à jeudi inclus .

N7/N489

La circulation sera interdite entre Lentilly (échangeur n°37) et Dardilly Les Longes, dans les deux sens entre 21h et 5h le lendemain, de lundi à jeudi inclus.