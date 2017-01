Le périphérique Nord de Lyon fermé pendant 20 nuits en janvier

Pour procéder aux travaux de mise aux normes de sécurité, les tunnels du boulevard périphérique Nord de Lyon seront fermés de 21 heures à 6 heures du matin.

NYS-Air-Tech-Photo

En janvier 2017, le tunnel de Bellevue n'est pas concerné. Pendant les fermetures, la circulation est interdite sur la portion du Périphérique comprise entre la Porte de la Doua et la Porte de Valvert en direction de Paris et entre la Porte de Valvert et la Porte de Saint Clair, en direction de Genève, Grenoble et Chambéry.

Ces portions seront interdites aux automobilistes entre 21 heures et 6 heures du matin toutes les nuits du mardi 3 janvier au vendredi 6 janvier, puis du lundi 9 au vendredi 13, du lundi 16 au jeudi 19, du lundi 23 au vendredi 27 et le lundi 30 et le mardi 31.

Ces nuits là, les bretelles d'accès se fermeront progressivement à partir de 20h30.