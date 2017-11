Le Lyonnais Philippe Squarzoni dessine pour la Sécurité routière

L'auteur de "Saison brune" ou "Homicide" a réalisé deux bandes dessinées à la demande de la Sécurité routière, pour une campagne sur les risque de la conduite sans permis et sans assurance.

Squarzoni/Sécurité routière Extrait de la BD sur la conduite sans permis, dessinée par Philippe Squarzoni

Il s'était fait remarquer par ses bandes dessinées engagées politiquement Dol ou Garduno en temps de paix, mais aussi par sa somme sur le réchauffement climatique, Saison brune, ou plus récemment par son adaptation du livre de David Simon sur la police de Baltimore, Homicide. Cette fois, le dessinateur lyonnais Philippe Squarzoni prête ses crayons à la Sécurité routière.

Avec son trait réaliste, sobre et très lisible, il a dessiné deux courtes BD de commande, autour des sujets de la conduite sans permis et de la conduite sans assurance. Deux BD didactiques mais jouant sur l'émotionnel, imprimées et diffusées en dépliants. Mais que l'on peut voir aussi légèrement animées dans de courts modules web. Un exemple ci-dessous.

L'auteur basé à Lyon fera l'actualité au premier trimestre 2018, avec la sortie du 3e tome d'Homicide, aux éditions Delcourt.