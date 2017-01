Incidents sur les lignes A et D du métro lyonnais

Les TCL informent que des incidents voyageurs perturbent le trafic des lignes A et D du métro, ce dimanche après-midi.

DR

Pas de chance pour ceux qui ont anticipé pour se rendre au Parc OL pour le match de Coupe de France contre Montpellier, deux lignes de métro à Lyon connaissent des problèmes de trafic cette après-midi, en raison d'une alerte à la bombe qui a fait évacuer la station Bellecour.

[MàJ] Le Progrès informe que l'alerte à la bombe à Bellecour est terminée et que le trafic reprend progressivement.

Ligne A

Suite à un "incident voyageur", la ligne A circule uniquement entre Vaulx-en-Velin-La Soie et Charpennes. Et ce "pour une durée indéterminée".

Ligne D

Un autre incident voyageur, dans le secteur Bellecour, entraîne la perturbation de la ligne D, également pour une durée indéterminée. Elle circule entre Gare de Vaise et Vieux Lyon, et entre Saxe-Gambetta et Gare de Vénissieux. Les stations Bellecour et Guillotière ne sont pas desservies.