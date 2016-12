Le mouvement de grève dans le métro se poursuit très faiblement encore ce jeudi.

Ce jeudi 29 décembre, la ligne D fermera un peu plus tôt qu'habituellement en raison du mouvement de grève démarré il y a plusieurs semaines. Les derniers départs depuis les stations gare de Vaise et Gare de Vénissieux se feront à 23h20 et les derniers départs du funiculaire depuis les stations Vieux Lyon et Saint-Just à 23h40. Tous les autres lignes de métro et de tramway, ainsi que les bus, fonctionnent normalement.