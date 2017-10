Grève TCL : des perturbations à prévoir à partir de vendredi

À l’appel des organisations syndicales, une grève nationale est organisée à partir du vendredi 20 octobre pour défendre les droits des salariés des transports publics. À Lyon, le réseau TCL en sera impacté.

© Laurent Cousin

Suite à l’échec des négociations entre les organisations syndicales et les représentants patronaux de l’Union des Transports Publics ce lundi, un préavis de grève nationale a été déposé par l’union entre la CFDT, la CGT, le FO, l'Unsa, la CFTC et la CFE-CGC. À partir de vendredi, le réseau TCL devrait connaître des perturbations qui pourraient se poursuivre ponctuellement jusqu’au 31 janvier, certains des préavis couvrant cette longue période. Les revendications portées par les syndicats concernent principalement les salaires et les parcours professionnels. Ils demandent également l'abandon des ordonnances Macron et le retrait de la loi El Khomri.

Pour le moment, très peu d’éléments sur l’ampleur de la manifestation ont filtré. Si le syndicat FO a appelé “l’ensemble des salariés de Keolys Lyon” à la grève, le réseau TCL ne s'est pas encore exprimé sur les perturbations à venir.