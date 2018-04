Grève SNCF : la circulation très perturbée à Lyon ce mardi 3 avril

Ce mardi la situation va être très fortement sur les rails à Lyon, dans le Rhône et dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes en raison d’une journée de grève SNCF.

La grève des agents de la SNCF va très fortement perturber la circulation des trains à Lyon ce mardi 3 avril. En tout, les syndicats de cheminots ont déjà prévu 36 jours de grève. Concernant ce mardi, la circulation va être extrêmement difficile entre Lyon et Saint-Étienne. Dans les deux sens, seuls cinq trains circuleront dans la journée. Le premier train partira de Lyon Part-Dieu à 6h54 et le dernier départ aura lieu à 17h54.

Situation tout aussi compliquée en direction de Grenoble où la SNCF ne prévoit là aussi que cinq trains dans la journée. Pour rejoindre Saint-Gervais, le transport se fera en bus depuis Lyon Part-Dieu avec neuf départs dans la journée. Même chose pour Annecy avec seulement cinq départs. La liaison Lyon-Marseille n'offrira que quatre départs : le premier à 7h22 et le dernier à 19h23. Pour rejoindre Clermont, trois bus partiront de Lyon à 6h30, 12h30 et 17h15. Pour faire le trajet Lyon-Brignais depuis Gorge de Loup, la SNCF a prévu un bus toutes les heures environ avec un dernier départ à 20h40.

Concernant la liaison vers Bourg-en-Bresse, là aussi la SNCF a prévu près d'un départ par heure avec un dernier départ à 21h20. La ligne partira de la gare routière de Part-Dieu et non de Perrache. Pour rejoindre Amberieu, des bus vont être affrétés. Le dernier décoléra à 22h12. Enfin la liaison Lyon-Chambery n'offrira que quatre départs : le premier à 9h40 et le dernier à 21h40.

Pour toutes les informations sur les horaires et les lieux de départ reportez-vous sur le site TER Auvergne-Rhône-Alpes en cliquant ici.