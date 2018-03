Grève SNCF : à quoi s'attendre ce jeudi à Lyon

Si l'ampleur de la grève SNCF de jeudi ne sera communiquée par la direction nationale que mercredi midi, plusieurs éléments indiquent qu'elle ne devrait pas être très perturbante pour les usagers.

La journée du 22 mars doit permettre de prendre le pouls du mécontentement et lancer la mobilisation printanière pour la défense du service public. "C'est plus une journée de manifestation plus que de grève", concède-t-on chez Sud Rail, à Lyon. Et pour cause, le syndicat est le seul à avoir déposé un préavis de grève national. "La CGT cheminot n'a pas lancé d'appel national, mais certaines antennes locales l'ont fait", avance Sud Rail Lyon. L'ampleur du mouvement de grève ne s'annonce donc pas très forte. D'autant qu'il faudra bien des trains pour amener les gens manifester à Paris, nous confie un syndicaliste.

Du côté de la SNCF, on est encore dans le flou. Contactée par Lyon Capitale, la direction nationale n'avait pas suffisamment d'éléments pour se prononcer. Elle communiquera mercredi à 11h30. "Si service minimum est mis en place, la direction sort le programme 24 heures à l'avance", ajoute un syndicaliste. Prendre le pouls du mécontentement et lancer les manifestations, comme à Lyon place Guichard, à 14 heures, semblent donc la priorité en ce 22 mars. Le 3 avril, en revanche devrait être bien plus difficile sur le rail français.

