Gaël Perdriau appelle à la "mobilisation générale" pour l'A45

Déçu par le refus d’Édouard Philippe d’officialiser le lancement de l’A45, Gaël Perdriau, le maire de Saint-Etienne a appelé à la mobilisation générale en faveur de l’autoroute entre sa ville et Lyon.

©www.saint-etienne.fr Gaël Perdriau, maire Les Républicains de Saint-Etienne

Après avoir été reçu, en compagnie d'autres maires, par Édouard Philippe à Matignon, Gaël Perdriau a appelé à la "mobilisation générale" en faveur de l'A45. Il faut dire que le maire de Saint-Etienne n'a pas vraiment reçu de bonnes nouvelles de la part du Premier ministre sur le projet d'autoroute entre sa ville et Lyon.

"Aujourd'hui, le Premier ministre m'a annoncé, un nouveau report de la décision finale. Cette décision est dictée par le seul motif de trouver une réponse aux budgets insincères des précédents gouvernements entre 2012 et 2017 et auxquels l'actuel Président de la République participait en tant que ministre de l'Économie", écrit Gael Perdriau dans un communiqué. "Bien que l'ensemble du dossier soit complet et qu'il ne manque plus que la signature du Gouvernement, ce dernier, depuis sa prise de fonction en mai dernier, se refuse à le clore définitivement, et ce pour de strictes raisons budgétaires alors même qu'il affirme en reconnaître l'utilité pour le développement du bassin économique stéphanois et donc pour l'emploi local", regrette-t-il.

Selon lui, "le Gouvernement, afin de corriger les erreurs du passé, a décidé d'hypothéquer l'avenir d'un dossier majeur concernant un équipement structurant de portée nationale et européenne, avec plus de 70.000 usagers par jour". Le maire de Saint-Etienne a affirmé qu'il n'acceptait pas que "l'exécutif joue ainsi avec l'avenir économique de l'aire urbaine stéphanoise au moment même où le passage en métropole ouvre des perspectives futures des plus fécondes." Une rencontre sera organisée le 11 octobre prochain avec Bernard Bonne, Laurent Wauquiez et la ministre des Transports, Élisabeth Borne, pour "défendre le dossier de l'A45".