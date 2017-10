Fouziya Bouzerda succède à Annie Guillemot à la tête du Sytral

La vice-présidente de la métropole de Lyon en charge de l'Economie et de l'Insertion a été élue à la présidence du comité syndical du Sytral ce samedi matin.

Antoine Sillières Fouziya Bouzerda et Annie Guillemot

Un suspense tout relatif. Seule candidate à la succession d'Annie Guillemot, Fouziya Bouzerda a été élue présidente du Syndicat mixte organisateur des transports lyonnais (Sytral). En leur qualité de membre du comité syndical du Sytral, Gérard Collomb mais aussi ses successeurs à la mairie et la métropole, Georges Képénékian et David Kimelfeld, ainsi que Philippe Meunier (Région), Sophie Cruz (Département) ou encore les députés Anne Brugnera et Thomas Rudigoz étaient présents dans les locaux du Sytral, pour cette élection.

Toujours l'empreinte de Gérard Collomb

Les élus du groupe Les Républicains à la Métropole "n'ayant pas été associés aux discussions préalables", ils n'ont pas présenté de candidat et sont abstenus lors du vote, a annoncé Stéphane Guilland en début de séance. Michel Le Faou a été élu vice-président délégué. Philippe Meunier a été élu 1er vice-président, Danièle Forite reste 2e, Daniel Valero 3e, Denis Longin 4e et Chritiane Agarrat 5e.

Remerciant ses pairs de leur confiance et saluant le travail de ses prédécesseurs Fouziya Bouzerda s'est donc assise au siège de présidente du Sytral. En fin de séance, et après une embrassade avec Annie Guillemot, elle a reçu un bouquet de fleurs des mains de Gérard Collomb. Le ministre de l'Intérieur, n'a pas manqué d'immortaliser sa présence à Lyon en posant entre Fouziya Bouzerda, Annie Guillemot et les pétales.

Fouzya Bouzerda présidera son premier conseil le 20 octobre.