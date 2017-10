Fermetures nocturnes sur les grands axes autour de Lyon cette semaine

Quels chantiers sur les autoroutes et voies rapides autour de Lyon du 16 au 22 octobre?

@eppr Travaux sur la route

Bonne nouvelle pour ce lundi 16 octobre : le tunnel de Fourvière rouvrira aux poids lourds et autocars (hauteur maximale : 4,30 m) dès 6h. En revanche, plusieurs fermetures nocturnes vont concerner l'agglomération cette semaine.

A6

Des travaux d'aménagement entraîneront la fermeture de l'autoroute entre le noeud de Anse et Limonest (échangeur n°33), en direction de Marseille, de lundi 21h jusqu'à 6h le lendemain matin. L'A466 sera aussi fermée dans les deux sens.

De plus, la bretelle de sortie Limonest, en direction de Marseille, sera fermée la nuit, lundi 16 et mardi 17 octobre. Dans l'autre sens, en direction de Paris, cette bretelle sera fermée les deux nuits suivantes, 18 et 19 octobre.

A42

Afin de rénover la chaussée, les bretelles d'entrée et de sortie St-Maurice de Beynost (échangeur n°5) seront fermées dans les deux sens, dans la nuit du 16 au 17. Et dans la nuit du 17 au 18, ce seront celles de Montluel (échangeur n°5.1), dans les deux sens également.

De plus, du 16 au 19 octobre inclus, pour mener des travaux d'entretien, la circulation sera fermée entre les noeuds des Iles et de Croix-Luizet, en direction de Lyon.

A46 sud

Entre le noeud de Ternay et Communay (échangeur n°16), en direction de Paris, la circulation sera interdite dans la nuit du 16 au 17, pour permettre l'entretien de la chaussée.

Périphérique nord

La rénovation du périphérique nord se poursuit, avec sa fermeture toutes les nuits de la semaine, dans les deux sens, entre les portes du Valvert et de la Doua.

Périphérique Laurent Bonnevay

Les nuits des 16, 17 et 20 octobre, le périphérique sera fermé entre les Essarts et Saint-Fons, en direction de Marseille, pour permettre des travaux d'entretien d'équipements. Les 18 et 19 octobre, c'est la bretelle d'accès à l'A42 en provenance de Paris et en direction de Genève qu sera fermée.