Fermetures nocturnes des grands axes autour de Lyon

Du boulevard périphérique nord lyonnais (BPNL) au tunnel sous Fourvière (TSF), les grands travaux de mise aux normes des axes routiers lyonnais se poursuivent, engendrant fermetures et perturbations pour les usagers.

Grands classiques et petits nouveaux, les travaux nocturnes se poursuivront sur les axes routiers lyonnais en cette 4e semaine de janvier. L'accès au tunnel sous Fourvière reste interdit à tous les véhicules dont la hauteur est supérieure à 4m30, en direction de Marseille. Le tunnel Brotteaux-Servient est fermé en continu jusqu'à la fin du mois d'avril. Celui de la rue Terme sera également interdit à la circulation jeudi de 7h à 14h.

Des travaux sont toujours en cours sur le boulevard périphérique nord lyonnais pour la mise en conformité des tunnels. La circulation sera interdite sur l'ensemble de l'ouvrage de lundi à vendredi entre 21h et 6h le lendemain. Et cela dans les deux sens. Trafic interdit également dans le tunnel du quai de Bellevue de lundi à jeudi entre 20h30 à 6h le lendemain. La circulation est toujours réduite sur le boulevard du Valvert, en direction de Genève/Grenoble.

Sur l'autoroute A6, la circulation sera interdite entre le noeud de Anse et Techlid (échangeur n°34), dans les deux sens, de lundi à jeudi entre 21h et 6h le lendemain. Sur l'autoroute A466, la circulation sera interdite sur l'ensemble de l'axe, dans les deux sens, de lundi à jeudi entre 21h et 6h le lendemain. Sur la N7 et la N489, la circulation sera interdite entre Lentilly (échangeur n°37) et Les Longes (RN6), dans les deux sens, de lundi à jeudi entre 21h à 6h le lendemain

Enfin, les travaux de l'avenue Lacassagne continueront de perturber le trafic ainsi que la desserte des bus C13, C16, 25, 69, C8 et C11.