Fermetures nocturnes à Lyon: les travaux reprennent sur le périph Nord

Des chantiers nocturnes empêcheront la circulation sur plusieurs grands axes autour de Lyon cette semaine.

Périphérique Nord

Après près de deux mois de pause, les travaux reprennent sur l'ensemble du périphérique Nord. De lundi à vendredi, des travaux de mise en sécurité empêcheront la circulation de 21h à 6h.

A6

Comme depuis quelques semaines, l'autoroute sera coupée de lundi à jeudi, de 21h à 6h, entre Limonest et le noeud de Anse, en direction de Paris. Il faudra sortir avant la bretelle de sortie de Limonest car celle-ci sera également fermée. Toujours sur l'A6, les bretelles d'entrée et de sortie de Tassin seront closes lundi et mardi, de 21h à 5h.

A7

Lundi et mardi, la circulation sera interdite de 21h à 5h entre les noeuds de Ternay et de Saint-Fons dans les deux sens. Mercredi et jeudi, entre 20h et 5h, c'est seulement en direction de Marseille que l'A7 sera fermée.

Périphérique Laurent-Bonnevay

Les bretelles d'entrée et de sortie de la porte de Montchat seront fermées lundi à partir de 20h et jusqu'à 5h le lendemain.

A466

La réfection de chaussée continue et l'ensemble de l'axe en direction de l'A46 Nord sera interdit à la circulation de lundi à jeudi, entre 21h et 6h.

Tunnels

Le tunnel de la Croix-Rousse sera fermé lundi et mardi, de 22h à 6h. Le tunnel Broteaux-Servient sera quant à lui interdit à la circulation de lundi à mercredi inclus, de 21h à 6h.