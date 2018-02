Des motards en colère bloquent le péage de Limas-Villefranche

"Le Progrès" annonce qu'environ 600 manifestants, à l'appel d'un collectif de motards en colère, ont neutralisé les barrières du péage de Limas-Villfranche, entraînant des ralentissements.

Selon Le Progrès, c'est un collectif de motards de Saône-et-Loire, Colère 71, qui a lancé le mouvement. Rejoints sur l'A6 par des motards du nord du département du Rhône et des manifestants en voiture, ils sont parvenus à neutraliser les barrières du péage de Limas-Villefranche. Des automobilistes ont ainsi pu passer gratuitement.

Ils seraient environ 600 et manifestent "contre le ras-le-bol général des Français, contre la baisse de la vitesse à 80 km/h et toutes les nouvelles taxes et hausses envisagées, du ticket de péage à la CSG", relève le site du quotidien régional.

En ce premier samedi des vacances scolaires d'hiver, cette intervention entraîne des ralentissements entre Mâcon et Villefranche. À partir de Mâcon, il est conseillé de gagner Lyon en passant par Bourg-en-Bresse et l'A40 et l'A42.