Des billets d’avion à prix cassés pour les jeunes depuis Lyon

A partir du 28 février, Hop ! Air France lance une offre promotionnelle pour les jeunes et propose des billets à partir de 35 euros pour des voyages en France.

© JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP Photo d'illustration

Pour les vacances d’avril, Hop ! Air France s’offre une campagne commerciale à destination des jeunes. La compagnie aérienne "low cost" d’Air France lance ce mardi une promotion à destination des détenteurs de la carte jeune, âgés de 12 à 24 ans.

Pour un aller simple, les prix démarrent à 35 euros TTC (hors frais de service). L’offre est valable sur des réservations effectuées entre le 28 février et le 6 mars 2017, et pour des vols français entre le 20 mars et le 30 avril.

C’est l’occasion de se déplacer dans toute la France, de nombreuses lignes étant concernées. Notamment des vols au départ et à destination de Lyon, mais aussi de Marseille, Bordeaux, Toulouse, Lille, Nantes et Paris.

Infos et réservations ici