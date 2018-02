Départs en vacances : le Rhône classé orange par Bison futé

Bison Futé prévoit une circulation difficile samedi dans le sens des départs dans la région lyonnaise. Le point sur les axes autoroutiers à éviter.

© Tim Douet Circulation

Premier grand week-end de départ en vacances dans la zone A, le Rhône ne fait pas exception à la règle et se classe en vigilance orange pour la journée de samedi. Bison Futé conseille d’éviter les grands axes en direction des stations de ski alpines et notamment l’A40 et l’A43 samedi entre 7h et 17h.

La neige fait son retour bien avant l’arrivée dans les stations de ski avec des premiers flocons prévus vendredi en début de soirée. Les chutes de neige continueront jusqu’à 4h dans la nuit de vendredi à samedi.

Avant de chausser leurs skis, les vacanciers en direction du tunnel du Mont-Blanc devront s’armer de patience dès le croisement de l’A40 et de l’A41, où Bison Futé prévoit une circulation très difficile. Les mêmes conditions de circulation attendent les Lyonnais sur l’A43 dès le nord de la ville et en direction de Turin.

Les conditions de route sont pour l’instant favorables dimanche dans le sens des départs.

Les prévisions heure par heure

Bison Futé prévoit des difficultés de trafic samedi sur l’A42 en direction de Lyon de 15h à 20h et sur l’ensemble des voies rapides autour de la ville entre 11h et 15h. Sur l’A43, la circulation sur l’axe entre Lyon et Chambéry sera difficile entre 7h et 15h et de 7h à 17h en direction des grandes vallées de la Maurienne.

Les automobilistes en direction de Grenoble sur l’A48 et l’A480 doivent s’attendre à des difficultés de trafic dès 9h du matin et jusqu’à 18h.